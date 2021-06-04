Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке аккаунтов Трампа

ТАСС, 4 июня. Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечается в опубликованном в пятницу заявлении Facebook, республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий.

Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании Facebook неограниченной по времени блокировки. "Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года", - указано в тексте. По окончании этого периода руководство соцсети обратится к экспертам, "чтобы оценить, снизился ли [созданный Трампом] риск для общественности".

"Мы изучим внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения мирных собраний и другие признаки гражданских волнений. Если мы решим, что все еще существует риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим переоценку [этой меры], пока риск не будет снижен", - заявили в Facebook.

Кроме того, если после снятия блокировки Трамп снова нарушит правила соцсети, "будет применена строгая система быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов".

В Facebook не будут делать исключений из правил для политиков при публикации сообщений.

В документе разъясняются правила компании, согласно которым некоторые публикации, нарушающие правила соцсети, могут не удалять, поскольку они представляют "новостную ценность". "Мы предоставляем послабления на основе наличия новостной ценности небольшому числу сообщений на нашей платформе", - говорится в заявлении. "Наконец, когда мы будем оценивать контент на наличие новостной ценности, мы не будем относиться к контенту, публикуемому политиками, как-либо иначе, нежели к контенту, публикуемому кем-то еще", - подчеркнули в Facebook.