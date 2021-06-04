Посольство России в Азербайджане соболезнует родным подорвавшихся на мине в Карабахе

БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования родным и близким, погибших при подрыве на мине в Кельбаджарском районе республики.

"Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов, погибших сегодня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальной странице дипмиссии в Twitter.

В пятницу азербайджанское государственное телевидение AzTV сообщило, что в Кельбаджарском районе Азербайджана на мине подорвался "Камаз", перевозивший командированных на перешедшие под контроль Баку территории. В результате погибли трое человек, включая двух журналистов - оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова и корреспондента информагентства АзерТАдж Магеррама Ибрагимова. Еще четверо человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы

Разминирование затронутых конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.