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Путин обещал обеспечить удобные условия вакцинации для иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.

"Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага <...> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны", - сказал глава государства в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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