Петербург расширит производство вакцины от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургские предприятия готовы расширить производство вакцины от новой коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить в том числе платную вакцинацию для иностранцев, которую поручил организовать президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

"Сейчас наш фармкластер первым наладил серийное производство российской вакцины "Спутник V". Расширим производство вакцины. На форуме город подписал новые соглашения по этой тематике. Будем готовы выполнить поручение президента и дать стране необходимое количество вакцины, чтобы в том числе прививать иностранцев", - рассказал Беглов и добавил, что в городе также разрабатывается собственный вариант вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что компания "Фармасинтез" планирует производить вакцину от COVID-19 на заводе "Фармасинтез-Норд" в Санкт-Петербурге. Кроме того, производством вакцины "Спутник V" занимается петербургская биотехнологическая компания "Биокад".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.