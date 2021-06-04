Песков рассказал, когда в РФ может начаться вакцинный туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Так называемый вакцинный туризм в Россию, который позволит иностранцам сделать на ее территории прививку от ковида, может начаться в течение месяца-двух. Это будет сделано оперативно, спрос на такую вакцинацию большой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это вопрос месяца-двух, наверное", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках начала "вакцинного туризма" в Россию.

По словам представителя Кремля, "это будет, конечно, оперативно [организовано]". "Потому что спрос большой на вакцинный туризм", - заметил Песков.

Ранее, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, глава российского государства Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.