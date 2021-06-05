Сипягин: для ухода от двухсменного обучения Владимирской области необходимо 8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Строительство 10 школ общей стоимостью не менее 8 млрд рублей требуется Владимирской области для ухода от двухсменного образования. Выполнить эту задачу реально в 2025 году, сообщил ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор региона Владимир Сипягин.

"Если возможности бюджета, ответственное отношение к задаче заказчиков и подрядчиков позволят нам ежегодно вводить в эксплуатацию не менее двух новых школ, перевод в односменный режим обучения может быть обеспечен к 2025 году. В этом году, например, мы планируем открыть школы в Камешково и микрорайоне Коммунар города Владимира. Всего же нам нужно построить не менее 10 объектов на общую сумму от 8 млрд рублей", - отметил глава региона.

Как уточнил Сипягин, наиболее остро проблема второй смены стоит во Владимире. Для строительства школ в областном центре власти планируют привлечь льготные кредиты ВЭБ - соглашение о сотрудничестве с банком было подписано в ходе Петербургского форума.

"Благодаря соглашению мы сможем привлечь льготное кредитование для строительства школ на 1100 человек каждая в самых быстро растущих территориях областного центра - Сновицы-Веризино, Юрьевец и Факел. Предварительная стоимость каждого объекта - 1,4 млрд рублей", - пояснил Владимир Сипягин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.