Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сохранение очагов коронавируса в мире может затем привести к возобновлению пандемии, поэтому странам нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств, организованную ТАСС.

Он подчеркнул, что мир еще не справился с трудностями, связанными с распространением коронавируса, и странам нужно продолжить борьбу с пандемией.

"Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы", - считает российский лидер.