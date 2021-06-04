{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

Аномально холодная погода в ближайшие дни ожидает Омскую, Новосибирскую, Ростовскую области, Краснодарский и Красноярский края

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ночные заморозки до 2-5 градусов прогнозируются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки будут продолжаться, как это ни странно. На востоке европейской России, в Башкирии, будут заморозки до минус 2 градусов, в Челябинской области - аналогичная ситуация, в Томской области - тоже до минус 2 градусов, на юге Тюменской области - до минус 5 градусов, в Новосибирской области - до минус 2 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода в ближайшие дни ожидает Омскую, Новосибирскую, Ростовскую области, Краснодарский и Красноярский края. "В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура ниже нормы на 4-5 градусов прогнозируется. Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае - 12-16 градусов всего-навсего", - отметил он.

В Ростовской области и Краснодарском крае температура будет ниже нормы на 3-4 градуса вплоть до середины следующей недели. Это отсрочит наступление купального сезона, добавил Вильфанд.

Теги
Россия
ПМЭФ-2021
Путин 5 мая примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине
Монумент был установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура"
Читать полностью