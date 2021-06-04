Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ночные заморозки до 2-5 градусов прогнозируются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки будут продолжаться, как это ни странно. На востоке европейской России, в Башкирии, будут заморозки до минус 2 градусов, в Челябинской области - аналогичная ситуация, в Томской области - тоже до минус 2 градусов, на юге Тюменской области - до минус 5 градусов, в Новосибирской области - до минус 2 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально холодная погода в ближайшие дни ожидает Омскую, Новосибирскую, Ростовскую области, Краснодарский и Красноярский края. "В Западной Сибири и на западе Красноярского края температура ниже нормы на 4-5 градусов прогнозируется. Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае - 12-16 градусов всего-навсего", - отметил он.

В Ростовской области и Краснодарском крае температура будет ниже нормы на 3-4 градуса вплоть до середины следующей недели. Это отсрочит наступление купального сезона, добавил Вильфанд.