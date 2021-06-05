В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцинации от коронавируса

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Два случая смерти после прививок от COVID-19 отмечены в Эстонии. Об этом в пятницу сообщила начальник бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств республики Майа Уускюла.

По ее словам, один случай зарегистрирован у спасателя, у которого возникла тромбоцитопения после вакцинации. "Таких случаев тогда было мало, и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, связан с вакциной", - передает ее слова местный портал Delfi.

Во втором случае умерла пожилая женщина, которой стало плохо после вакцинации. "У нее были тошнота и рвота, она потеряла сознание. Теряя сознание, она упала настолько неудачно, что получила травму, от которой наступила смерть", - добавила Уускюла.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 005, с начала эпидемии умерли 1 260 человек.