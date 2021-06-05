{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцинации от коронавируса

В одном из этих двух случаев у человека возникла тромбоцитопения после вакцинации

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Два случая смерти после прививок от COVID-19 отмечены в Эстонии. Об этом в пятницу сообщила начальник бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств республики Майа Уускюла.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, один случай зарегистрирован у спасателя, у которого возникла тромбоцитопения после вакцинации. "Таких случаев тогда было мало, и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, связан с вакциной", - передает ее слова местный портал Delfi.

Во втором случае умерла пожилая женщина, которой стало плохо после вакцинации. "У нее были тошнота и рвота, она потеряла сознание. Теряя сознание, она упала настолько неудачно, что получила травму, от которой наступила смерть", - добавила Уускюла.

Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 130 005, с начала эпидемии умерли 1 260 человек.

Теги
ЭстонияПандемия COVID-19
В МИД РФ поступают запросы от иностранцев, желающих привиться "Спутником V"
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что страна создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории
Читать полностью