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Путин посоветовал главам зарубежных информагентств привиться надежной российской вакциной

Президент подчеркнул, что "это надежное и безопасное средство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги встречи с главами зарубежных информагентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посоветовал им привиться надежной российской вакциной.

"Хочу пожелать вам всего доброго, здоровья прежде всего. Это так важно в современных условиях. А для того, чтобы его сохранить, это здоровье, нужно прививаться российскими вакцинами", - сказал Путин, добавив, что "это надежное и безопасное средство".

Он выразил уверенность, что состоявшаяся встреча не последняя. "Надеюсь, что ваш интерес к России будет только возрастать, он не пропадет, и вы добросовестным образом, объективно будете информировать о том, что происходит в нашей стране, своих зрителей, читателей, потребителей своего информационного продукта, который вы готовите на таком качественном мировом уровне", - заключил президент России и пожелал своим собеседникам всего доброго.

Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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