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Мурашко: работающие в России иностранцы смогут привиться от коронавируса через 3-4 недели

Министр здравоохранения ранее сообщал, что им предложат однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Антон Новодережкин/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции в течение 3-4 недель может стать доступной для иностранцев, работающих в России, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, планируется [прививать работающих в РФ иностранцев]. Я думаю, что в течение ближайших 3-4 недель мы это можем начать делать, мы планируем, что она станет доступной", - сказал он.

Ранее Мурашко на полях ПМЭФ сообщал, что работающим в России иностранцам будет предложена однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19ПМЭФ-2021
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