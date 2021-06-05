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Песков заявил, что вакцинация украинцев зависит от их возможности и желания приехать в РФ

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса жителей Украины российскими препаратами зависит от их желания и возможности приехать в РФ. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Это зависит от их желания и зависит от того, выпустят их сюда [в Россию] или не выпустят. Это надо скорее адресовать вопрос к украинским властям", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории. Он также поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Кроме того, глава государства поставил задачу проработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов, приезжающих в Россию.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВакцинация от коронавируса в РоссииПМЭФ-2021
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