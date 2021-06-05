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Песков не исключил льготных условий для вакцинации в России граждан стран-партнеров РФ

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "такой вакцинный туризм востребован"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил "льготных условий" для граждан стран - ближайших партнеров России при организации вакцинации от коронавирусной инфекции на территории РФ.

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"В самые ближайшие месяцы этот вопрос [вакцинации иностранцев в РФ] будет уже проработан в деталях", - заявил представитель Кремля в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Очевидно, что такой вакцинный туризм востребован. Действительно, очень много было предложений на этот счет из-за границы", - констатировал он.

Песков допустил, что для жителей ряда государств вакцинация может быть организована на льготных условиях. "Что касается наших ближайших партнеров и союзников, то, в случае необходимости, я не сомневаюсь, будет рассматриваться и приниматься решение, в том числе президентом, о каких-то льготных условиях", - заявил пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос, идет ли речь прежде всего о гражданах стран СНГ, Песков не исключил такой возможности. "При необходимости, безусловно", - сказал он.

Ранее в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что ведомство готово оперативно совместно с туроператорами провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПМЭФ-2021
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