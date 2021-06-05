РФПИ: объемы поставок "Спутника V" в 2021 году покроют потребности 800 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество вакцины от коронавируса "Спутник V", достаточное для 800 млн человек. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Bloomberg Television глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сегодня мы провели отличную встречу с участием президента России Владимира Путина и производителями вакцины. Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину "Спутник V", - подчеркнул он. "Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек", - отметил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, для преодоления пандемии COVID-19 и противостояния новым вариантам вируса необходимо "сотрудничество между производителями вакцин и разными странами". Дмитриев также высказался против политизации вопроса производства и распространения вакцин.

Ранее сообщалось, что РФПИ заключил ряд соглашений, обеспечивающих производство вакцины в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае, Сербии, Италии, Белоруссии, Казахстане и ряде других стран. Производство вакцины за рубежом уже запущено. Как ожидалось, соглашения между РФПИ и ведущими фармацевтическими компаниями позволят произвести за 2021 год достаточное количество вакцины для вакцинации 700 млн человек.

"Спутник V" создан на платформе аденовирусных векторов человека. Эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.