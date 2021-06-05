Президент агентства Yonhap надеется на укрепление сотрудничества с ТАСС

СЕУЛ, 5 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями мировых информагентств предоставит возможность для установления более тесных связей между российскими и южнокорейскими агентствами. Об этом заявил корреспонденту ТАСС президент южнокорейского агентства Yonhap Чо Сон Бу. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Надеюсь, что ТАСС и Yonhap используют нынешнюю возможность для установления еще более тесных отношений сотрудничества", - подчеркнул Чо Сон Бу по итогам прошедшей в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) видеоконференции президента России с представителями мировых информационных агентств.

"ТАСС располагает огромным опытом в организации международных конференций и был на высоте и в этот раз. Это в очередной раз подтверждает статус ТАСС как непревзойденного международного новостного агентства, представляющего Россию", - добавил он. "Непросто собрать вместе все основные информагентства, находящиеся в разных точках земного шара, и я благодарю представителей ТАСС за проделанную ими работу в подготовке к этой встрече", - сказал глава Yonhap.

Он также выразил благодарность Путину "за уделенное время и за откровенное интервью".

Мероприятие, организованное агентством ТАСС, состоялось в рамках ПМЭФ уже в седьмой раз. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могли в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.