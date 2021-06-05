Вильфанд назвал прошедший май в России одним из самых теплых

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Прошедший май в России стал вторым в списке самых теплых месяцев за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый теплый май в России был в прошлом году, а май нынешнего года стал вторым в этом ранге. На большей части страны среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы, исключением стали только Псковская область, территория вокруг Байкала, Читинская область, Забайкальский край, Амурская область и Сахалин", - сообщил он.

Особенно теплый май выдался на территории от Поволжья до Тихого океана и в Арктике. Там температура превысила норму сразу на 4-6 градусов. "Огромная территория: и Урал, и Западная Сибирь, и Красноярский край, и Якутия. Еще в Арктике - там тоже до 6 градусов аномалии были", - отметил Вильфанд.

В Поволжье май 2021 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, уточнил метеоролог.