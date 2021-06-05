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Подачу электричества жителям острова Русский возобновили после аварии

На острове проживают около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали последствия аварии, из-за которой без электричества оставались жители острова Русский во Владивостоке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Дальневосточной распределительной компании (ДРСК).

"Ремонтные бригады устранили последствия аварии, подача электричества потребителям восстановлена", - сообщил представитель компании.

На острове Русский, который входит в состав Владивостока, проживают около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета.

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