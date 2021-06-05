"Спутник V" поставят в Бразилию в июле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет поставлена в Бразилию в июле, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" прибудет в Бразилию в июле", - приводятся слова Дмитриева в Twitter разработчиков вакцины.

Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение "Спутника V". Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщается на сайте вакцины.

Ранее в пятницу бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило импорт и ограниченное использование в Бразилии российской вакцины. "Anvisa изначально были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем после решения отложить одобрение "Спутника V" ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа. Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрено применение российской вакцины. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с партнерами в стране для спасения жизней и преодоления пандемии", - приводятся на сайте слова Дмитриева.