Водянова и Манижа приняли участие в проекте "Русский без границ" постпредства РФ при ООН

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Российские деятели культуры и спорта приняли участие в проекте "Русский без границ" (#РусскийБезГраниц), который запускает в соцсетях постпредство России при ООН совместно с русской Службой новостей всемирной организации. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский.

"Мы представим праздничные видеообращения выдающихся российских деятелей культуры и спорта, которые также известны своими общественными инициативами по линии ООН", - рассказал дипломат. Он отметил, что участниками проекта стали супермодель, филантроп и посол доброй воли Фонда ООН в области народонаселения Наталья Водянова, певица и посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев Манижа, прославленный хоккеист и общественный деятель, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов и другие.

"Инициатива #РусскийБезГраниц несет сразу две смысловые нагрузки: она призвана акцентировать глобальную роль русского как официального языка ООН, важнейшего и широко распространенного средства международного общения, языка культуры и спорта, а также прославить исключительные - действительно безграничные - достижения наших сограждан, которым рукоплещет вся планета", - подчеркнул Стржижовский.

В размещенном на странице постпредства РФ в Twitter видеообращении Водянова рассказывает о своей любви к русскому языку. "Училась я в целом плохо, но по русскому и литературе у меня были четверки и пятерки, потому что у меня была прекрасная учительница, которая смогла привить мне любовь к родному языку", - поделилась воспоминаниями супермодель. "Я говорю со своими детьми на русском языке, считаю, что это очень важно, чтобы мои дети разговаривали на русском и в будущем имели возможности, которые открывает наш великий язык", - продолжила она.

По словам Водяновой, это связано не только с культурой. "Русский язык - это язык информатики, науки, огромное открытие тем людям, которые на нем говорят. Даже космонавты не летают в космос без знания русского языка. Поэтому учите русский язык, это потрясающе", - призвала она.