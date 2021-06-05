Минздрав: требования о самозатухающих сигаретах вступят в силу в РФ не ранее 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут быть приняты в России не ранее 2022 года из-за сложных организационных процессов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"В соответствии с планом - 2022 год проработка этого вопроса. Дело в том, что требуется решение на уровне Евразийского экономического союза (ЕЭК), поскольку для этого требуется корректировка технического регламента, поэтому этот процесс не быстрый", - сказал он.

Важность данного нововведения обусловлена, в частности, тем, что использование таких сигарет с пониженной воспламеняющей способностью является хорошим способом предупреждения пожаров, которых по причине сигарет происходит очень много, добавил Салагай.

11 января директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил ТАСС о том, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. По словам Еникеева, такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы, в Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.