Аналитики выяснили, в какой сфере зафиксирован наибольший рост вакансий в мае

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Наибольший рост вакансий в России в мае текущего года был зафиксирован в сфере торговли - число вакансий увеличилось на 28% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в мае.

"Рост активности работодателей в мае наблюдается во многих отраслях. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли - в этой сфере работодатели опубликовали 28% новых вакансий. В сфере транспорта и логистики число вакансий составило 24% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере услуг (16% вакансий), производства и агропрома (16% вакансий) и в строительстве (12% вакансий)", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего на сервисе в мае в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы транспорта и логистики нуждались в водителях, грузчиках и комплектовщиках. Среди специалистов в сфере услуг был высок спрос на поваров, уборщиков и кассиров, в сфере производства и агропрома - на упаковщиков, слесарей и сборщиков, а в строительстве - на слесарей, инженеров и монтажников.

В мае также выросла активность соискателей на рынке труда. Чаще всего откликались на вакансии продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников и операторов call-центров.