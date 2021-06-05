В ДНР открылся форум политиков и ученых о статусе русского языка в современном мире

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Международный научно-практический форум "Русское слово в современном мире" начал в субботу свою работу в Донецке, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие организовано Русским центром - общественной организацией, главой которой является лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Местом проведения стал Центр славянской культуры. Здесь уже собрались несколько сотен человек: ученые-филологи, лингвисты, ректоры и преподаватели высших учебных заведений, учителя-методисты, молодые педагоги из России, Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается участие Пушилина.

В настоящий момент начинается пленарное заседание "Постсоветская эпоха. Право говорить на русском языке", за ним последует научно-методическая конференция "Русский язык и литература как основа мировидения Донбасса".

Участники обсудят причины и особенности современных русофобских настроений в СНГ и противодействие им, новые методики обучения русскому языку и литературе в школах и вузах Донбасса, а также создание в регионе образовательных проектов, популяризирующих русский язык и культуру на постсоветском пространстве. В воскресенье форум продолжится мастер-классами по проведению филологами РФ уроков русского языка и литературы в ряде городов ДНР.

Форум организован в рамках просветительского проекта "Русское слово", который действует в ДНР с конца мая и направлен на сохранение культурно-исторического наследия России.