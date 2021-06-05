Выплату к учебному году в 10 тыс. рублей получат более 20 млн детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выплата на детей к началу учебного года в 10 тыс. рублей будет распространена на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного. Таким образом, всего выплату получат более 20 млн детей, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

"По решению президента на детей школьного вопроса к началу учебного года будет выплачено по 10 тыс. рублей. Это дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет и которые до момента выхода указа не достигли 18 лет. Кроме того, мы сейчас предусмотрели возможность выхода за границы 18-летнего возраста для детей-инвалидов, так как некоторые из них учатся в школах дольше обычного. Всего это более 20 млн детей", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля огласил ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, глава государства заявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей.

Как отмечали в Минтруде, заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.