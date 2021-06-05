В WWF сообщили, что день экологического долга в 2021 году наступит на Земле 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. День экологического долга, когда человечество истратит все ресурсы, которые Земля может восстановить за год, наступит в 2021 году 29 июля. Об этом сообщил в субботу в День эколога на Петербургском международном экономическом форуме директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

"За год планета производит определенное количество ресурсов, но человечество берет в долг и использует эти ресурсы намного раньше, чем заканчивается год. В этом году эта дата наступит 29 июля. То есть сегодня человечество берет у планеты ресурсов на 1,6 планеты. Это продолжается многие десятилетия и каждый год, кроме прошлого по понятным причинам, эта дата все раньше к началу года", - сказал Горшков.

По его словам, чтобы остановить бездумное расходование ресурсов, необходимо развивать три направления: устойчивое производство, природоохранные меры и ответственное потребление.

"Сегодня вопрос ответственного потребления - это постоянный мыслительный процесс, это вопрос знаний. Конкретного рецепта нет. Сегодня каждый из нас должен критически мыслить и задавать самому себе вопросы. Включайте свое мышление, не будьте равнодушными, и мы сумеем переломить ситуацию", - призвал эколог.

Расчетом даты дня экологического долга занимается международная организация Global Footprint Network (GFN) - Глобальная сеть экологического следа. Специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться. Чем раньше наступает день экодолга, тем больше задолженность планете и будущим поколениям, и наоборот, чем ближе к концу года смещается дата, тем долг меньше. В 2020 году день экодолга наступил 22 августа, а в 2019 году - 29 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.