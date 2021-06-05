Минздрав: наличие зеленых зон у места жительства на 50% снижает вероятность дистресса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Исследования свидетельствуют о том, что наличие у места жительства зеленых зон более чем на 50% снижает вероятность развития серьезного психологического дистресса у человека. Об этом в субботу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Исследования показывают, что наличие зеленых зон по соседству с [местом] жительства на 54% уменьшает вероятность серьезного психологического дистресса. Место жительства влияет на самочувствие человека", - сказал он, выступая на сессии "Здоровьесберегающая среда в контексте социально-экономического развития: новые вызовы, новые решения".

Салагай также рассказал, что формирование среды, где человек может быть физически активным, и в целом повышение физической активности на 10% снижают вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. "Развитие инфраструктуры, <...> просто доступность ходьбы, возможность удобно ходить, гулять сокращают, например распространенность ожирения у детей", - добавил замминистра.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.