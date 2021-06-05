Хуснуллин предложил начать строительство мечети в Казани к 1100-летию принятия ислама

БОЛГАР /Республика Татарстан/, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин предложил заложить камень в основание соборной мечети в Казани к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

"Рустам Нургалиевич, мы обсуждали вопрос по строительству соборной мечети в Казани. Нам надо принять решение, когда, где, и мне кажется, было бы правильным заложить камень к нашему юбилею", - сказал Хуснуллин в субботу, обращаясь к президенту Татарстана Рустаму Миниханнову, на совещании по вопросу подготовки к празднованию юбилейной даты.

Руководство Татарстана ранее планировало провести международный конкурс на проект будущей соборной мечети в Казани. Предполагается, что здание должно вмещать около 10 тыс. верующих. На данный момент рассматривается несколько площадок для строительства.

На встрече президента России Владимира Путина с представителями религиозных объединений 4 ноября 2020 года председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин обратился к президенту с просьбой о том, чтобы празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, приходящееся по григорианскому календарю на 2022 год, прошло на государственном уровне. Президент пообещал, что власти РФ достойно подготовятся к юбилею.

В соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина обязанности председателя оргкомитета по подготовке и проведению празднований возложены на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.