Глава Росмолодежи призвала отказаться от бумажных визиток для сокращения вреда экологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева предложила отказаться от традиционных бумажных визиток в целях сокращения вреда, причиняемого окружающей среде. Альтернативой визитке может стать QR-код, который будет считываться при помощи смартфона.

"Одноразовые маски - это очень хорошо. Я сама грешу, у меня она где-то здесь была. Я видела, как [люди] заходили и всем раздавали маски. Это же колоссальная проблема, маски - это первое. И второе - визитки. Давайте откажемся от бумажных визиток. Мне кажется, это бич современного времени", - сказала Разуваева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она добавила, что Росмолодежь поддерживает инициативы в сфере охраны окружающей среды. "В прошлом году, понятно, что повестка ушла больше в сторону пандемии, но тем не менее <...> порядка 35 экологических проектов мы поддержали [на сумму] порядка 20 млн рублей. В этом году, я надеюсь, таких проектов будет больше", - добавила она.

По мнению Разуваевой, сегодня представители молодежи являются драйвером в темы окружающей среды "и задают повестку" в этой сфере.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.