Численность малочисленных народов Севера в Якутии выросла на 60% с 1989 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Численность коренных малочисленных народов Севера в Якутии выросла на 60% с 1989 года - до 40 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев, выступая на сессии "Устойчивое развитие северных территорий и коренных городов" Петербургского международного экономического форума.

"В нашей республике, где проживают представители пяти коренных малочисленных народов [Севера], их численность составляет 40 тыс. человек, это 16% коренных малочисленных народов страны. Численность малочисленных народов с 1989 года выросла на 60%", - сказал Николаев.

Он уточнил, что в регионе действует "институциональный механизм сохранения коренных малочисленных народов Севера". В республике создано министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), действует уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия), напомнил Николаев.

По мнению главы региона, поддержать развитие арктических районов могут новые региональные программы - "Молодой оленевод" и "Учитель Арктики".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.