Минприроды предлагает запретить использовать бейджи на российских форумах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России предлагает запретить бейджи из бумаги и пластика на российских форумах, чтобы не создавать дополнительные отходы. Их альтернативой могут стать электронные бейджи на телефонах, сообщила советник главы министерства Марина Евсеева.

"У нас у всех бейджики, представляете, сколько бейджиков? <...> Неделю назад у нас был Невский конгресс, там тоже были бейджики, в сентябре у нас будет Восточный экономический форум, там тоже будут бейджики. То есть мы предлагаем отказаться от бейджиков", - заявила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу.

По мнению Евсеевой, бейджи из бумаги и пластика можно, например, заменить электронными, которые будут находиться в смартфоне участника форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.