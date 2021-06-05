В поселке Новое Устье в Хабаровском крае введен карантин из-за вспышки COVID-19

ТАСС, 5 июня. Карантин ввели в поселке Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае, в населенном пункте произошла вспышка COVID-19, инфекция подтверждена у 55 человек, сообщается в субботу на официальной странице министерства здравоохранения региона в Instagram.

"Карантин введен в поселке Новое Устье Охотского района. В населенном пункте с населением 211 человек (46 детей) произошла вспышка COVID-19. Вирус в отдаленный поселок был занесен жителями, отдыхавшими за пределами Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирус подтвержден у 55 человек, в том числе у семи детей и двух беременных. По поручению зампреда краевого правительства Евгения Никонова 17 заболевших эвакуированы из Охотского района санавиацией: 15 человек доставлены в инфекционный госпиталь Комсомольска-на-Амуре, две беременные женщины направлены в краевую клиническую больницу №1, к их наблюдению подключены специалисты краевого перинатального центра.

"В Новом Устье проводится дезинфекция помещений, еще у 128 человек взяты мазки на COVID-19. Пациенты с легким течением заболевания получили бесплатные лекарства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, за сутки с признаками ОРВИ к врачам Охотской центральной районной больницы обратились и жители соседнего поселка Вострецово, в котором проживают около 300 человек. У пяти человек тест показал положительный результат на COVID-19.

В Хабаровском крае с начала пандемии выявлено 52,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 420 человек умерли.