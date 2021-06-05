Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских экологов с профессиональным праздником, а также со Всемирным днем окружающей среды. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Специалисты природоохранных учреждений, общественных организаций многое делают для сохранения уникальной природы нашей страны, восстанавливают лесные массивы, заботятся о чистоте воздуха, водоемов, почвы. Ваш ежедневный, самоотверженный труд заслуживает большой благодарности и поддержки", - отметил премьер.

Как подчеркнул Мишустин, экологии и решению проблем загрязнения окружающей среды уделяется приоритетное внимание, ведь от этого зависит благополучие жителей страны и обеспечение ее национальной безопасности.

Глава правительства отметил, что важно "развивать в обществе культуру ответственного отношения к окружающей среде, создавать экологически ориентированную экономику, рационально использовать природные ресурсы, расширять сеть заповедников и национальных парков, совершенствовать природоохранное законодательство". "В настоящее время работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта "Экология", - отметил Мишустин.

"Уверен, что, объединив усилия государства, региональных властей, бизнеса и, конечно, каждого жителя страны, мы добьемся намеченных целей, сохраним нашу Землю для будущих поколений", - заключил он.

День эколога ежегодно отмечается в России 5 июня. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2007 года и приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды.