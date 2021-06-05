"Р-Фарм" начнет выпускать вакцину "Спутник Лайт" в конце июня - начале июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм" запустит производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в конце июня - начале июля, сообщил в субботу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор ГК Василий Игнатьев.

["Спутник Лайт"] вошел в регистрацию - наша площадка вошла в регистрацию, соответственно, как зарегистрируют, так будем выпускать. Я думаю, что в конце июня - начале июля. [Объем] зависит от заказа, мы контрактная площадка. Заказ размещает институт Гамалеи",- рассказал собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.