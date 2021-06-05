Алиханов сообщил, что демонтаж Дома Советов в Калининграде займет около года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Демонтаж задания Дома Советов в историческом центре Калининграда займет около года, после этого в течение трех-четырех лет на этой площадке появятся, бизнес-центр, здание правительства области, отели, рекреационная зона. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Разбор здания займет максимум год, я надеюсь, меньше. Проект строительства новых сооружений продолжительный, думаю, что года три - четыре это займет. Объекты нестандартные, сложные. Это будет целый комплекс - "Центр города". Это бизнес-центр, Дом правительства, два здания отелей, рекреационные зоны", - сказал Алиханов.

Губернатор не стал раскрывать все детали развития площадки Дома Советов и прилегающей территории, добавив, что она будет развиваться по проекту архитектурного бюро "Студия 44" из Санкт-Петербурга, который был отобран по результатам двух конкурсов, а также наработкам представленным их участниками. Он будет представлен жителям на предстоящей неделе, добавил он. Эта территория должна настоящим центром города - "сердцем города", отметил Алиханов. Касаясь возможности сохранения Дома Советов, губернатор пояснил, что это можно было бы сделать, но нецелесообразно с учетом состояния конструкций.

Власти Калининградской области выкупили здание Дома Советов у прежних владельцев в июле 2019 года почти за 400 млн рублей. Вместе с сооружением была выкуплена площадка вокруг него с общим строительным объемом около 120 тыс. кв. м. Это дало возможность решать вопрос развития этой территории, отметил губернатор. Ранее это было практически невозможно, поскольку участок находился в аренде на 49 лет у собственника, пояснил он.

Дом Советов расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Здание готово на 95%. Современный вид оно приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали.

Восстановлением замка Кенигсберг регион заниматься не будет, отметил губернатор. Часть раскопа руин этого сооружения открыта для осмотра туристами.