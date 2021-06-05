Пункт вакцинации против COVID-19 открылся на территории Екатеринбургского зоопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылся на территории зоопарка в Екатеринбурге. В первый день вакцинировались в нем 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Сегодня пункт работал первый день, пришло за весь день 16 человек", - сказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что получают звонки от желающих вакцинироваться, которые уточняют условия акции.

Акция "Вакцинация" стартовала в зоопарке 5 июня, до конца месяца любой посетитель зоопарка старше 18 лет сможет сделать в нем прививку против COVID-19. Пункт вакцинации разместился слева от главного входа, в помещении "Кинолекторий". Он работает по субботам с 11:00 до 15:00. Предварительная запись не требуется.

Посетителю, сделавшему прививку в этом пункте, вместе со справкой о постановке первого компонента выдают пригласительный на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребенка.