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Пункт вакцинации против COVID-19 открылся на территории Екатеринбургского зоопарка

В первый день работы в нем поставили прививку 16 человек. Пункт будет принимать желающих по субботам с 11:00 до 15:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылся на территории зоопарка в Екатеринбурге. В первый день вакцинировались в нем 16 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

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"Сегодня пункт работал первый день, пришло за весь день 16 человек", - сказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что получают звонки от желающих вакцинироваться, которые уточняют условия акции.

Акция "Вакцинация" стартовала в зоопарке 5 июня, до конца месяца любой посетитель зоопарка старше 18 лет сможет сделать в нем прививку против COVID-19. Пункт вакцинации разместился слева от главного входа, в помещении "Кинолекторий". Он работает по субботам с 11:00 до 15:00. Предварительная запись не требуется.

Посетителю, сделавшему прививку в этом пункте, вместе со справкой о постановке первого компонента выдают пригласительный на бесплатное посещение зоопарка на взрослого и ребенка.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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