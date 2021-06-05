Путин анонсировал запуск современных просветительских проектов

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов. Об этом он заявил в ходе своей речи на церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине (Ленинградская область) в субботу.

Президент отметил, что важно сохранять историческое, духовное наследие России. "Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", - сказал Путин.

Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества "Знание", других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов "обязательно получат поддержку".

Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям.

"Эпоха Александра III дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире".

Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. "Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - добавил президент.

Открытие монумента

Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Глава государства возложил к его подножию букет алых роз.

На открытии памятника также присутствовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.