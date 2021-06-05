Путин на открытии памятника Александру III в Гатчине сравнил царя по его делам со скалой

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил памятник Александру III в Гатчине (Ленинградская область), в открытии которого он принял участие в субботу, и сравнил императора со скалой.

"Супер, - сказал глава государства, осмотрев открытый монумент. - Скала. И человек - скала: и по делам своим, по характеру. Супер просто, здорово!"

Президент поздравил авторов скульптуры. "Это реально успех", - сказал Путин. Глава государства возложил к подножию монумента букет алых роз.

Выступая на церемонии открытия памятника, Путин отметил важность сохранения исторического, духовного наследия России. Президент подчеркнул, что эпоха правления Александра III "дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам". По словам главы государства, Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире".

Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. "Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - добавил президент.

Место Александра III в истории

Как заявил журналистам после церемонии помощник президента России Владимир Мединский, Александр III занимает уникальное место в российской истории, потому что с него начался решительный поворот в национальной политике. "Если мы посмотрим на всех великих и не великих российских государей, начиная с Петра I, то они так или иначе брали за образец европейский путь - Голландию или Пруссию, Францию или Англию. Александр III был первым, кто сказал: "Россия - это не только Европа". Мы - европейская страна. Но мы особая цивилизация, мы должны взять самое лучшее из Европы, самое лучшее из Азии, самое лучшее у людей и народов, которые тысячелетиями жили на нашей земле, и мы должны найти свой собственный путь", - подчеркнул Мединский.

Массивный памятник установлен перед Большим Гатчинским дворцом - любимой резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура". За его основу взят эскиз скульптора Паоло Трубецкого, который работал над памятником императору в конце XIX века. Проект современного памятника в Гатчине по эскизам Трубецкого создал скульптор Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Александр III изображен сидящим в тронном кресле. Бронзовую скульптуру изготовили в Смоленске, для нее в парадном дворе Арсенального каре установили постамент из балтийского гранита. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, постамент для памятника изготовлен из местного камня, который был специально найден и привезен из Выборгского района Ленинградской области.

Новый памятник создавался к 175-летию со дня рождения Александра III, которое отмечалось в 2020 году, но церемония его открытия была отложена из-за ограничений, связанных с пандемией.