{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Белоусов заявил, что третьей волны пандемии в России не ожидается

Первый вице-премьер при этом отметил, что "все зависеть будет от скорости вакцинации"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Третьей волны пандемии в России не ожидается, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с участниками Международного молодежного экономического форума и "ПМЭФ-Юниор" в ходе Петербургского международного экономического форума.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Если честно, то нет", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, ожидается ли третья волна пандемии в РФ.

"То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история. Все зависеть будет от скорости вакцинации", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия COVID-19
Глава Росатома сообщил о готовности проекта рекультивации полигона "Красный Бор"
По словам Алексея Лихачева, проект одобрили ученые, но понадобится еще несколько месяцев на получение разрешений от Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Главгосэкспертизы до старта его реализации
Читать полностью