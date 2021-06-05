Белоусов заявил, что третьей волны пандемии в России не ожидается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Третьей волны пандемии в России не ожидается, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с участниками Международного молодежного экономического форума и "ПМЭФ-Юниор" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Если честно, то нет", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, ожидается ли третья волна пандемии в РФ.

"То, что сейчас происходит по графику, вы видите. Это можно назвать волной, но это не волна, это локальная история. Все зависеть будет от скорости вакцинации", - добавил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.