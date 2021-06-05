Медведев выступил за создание единого ресурса по мониторингу экологической ситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею создания единого ресурса по мониторингу экологической ситуации в стране, который позволил бы бороться с фейками о состоянии окружающей среды.

"Была упомянута (в ходе стратегической сессии "Экология" - прим. ТАСС) тема информационного ресурса. Я бы это двумя руками поддержал. Вы люди неравнодушные, заинтересованные в решении этих задач и сами отлично знаете, как много попадает в информационную среду правдивой информации, а с другой стороны - мусора и фейков. И отличить одно от другого очень сложно", - сказал Медведев, комментируя инициативы, озвученные участниками сессии.

По его словам, информационный ресурс нужен. "Давайте его создадим и будем стараться сделать его верифицированным, чтобы обратившись к нему любой заинтересованный человек - и обычный гражданин нашей страны, и чиновник, и депутат - мог сказать: "вот в таком-то городе выбросы такие-то, [экологическая] обстановка такая-то", - добавил Медведев.

Он также отметил, что сейчас есть много приложений для мобильных устройств, которые касаются темы мониторинга экологической ситуации. "Зачастую они иностранные, они носят глобальный характер. Можно им доверять или нет - это отдельный вопрос. Наверное, многим можно, потому что там люди заинтересованные этим занимаются. Но нам нужен свой ресурс и свои приложения для мобильных устройств", - резюмировал Медведев.