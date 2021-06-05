Медведев поддержал идею о помощи муниципалитетам в вопросе безнадзорных животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею создания партийной программы помощи муниципалитетам для решения проблемы безнадзорных животных. Таким образом он прокомментировал выступление участницы стратегической сессии партии по вопросам экологии.

Она предложила сделать акцент прежде всего на тех муниципалитетах, где проблема безнадзорных животных стоит особенно остро. При этом речь идет не столько о финансовой, но и о юридической, организационной и любой иной поддержке, которая будет востребована. В том числе участница сессии предложила использовать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере.

Медведев отметил, что аспект финансирования здесь тоже важен. "Но их [денег] на все, как правило, не хватает. Поэтому это тоже создание правильной системы приоритетов. И даже то, что на это мы обратим внимание в [партийной] программе, уже важно, потому что можно будет спрашивать с наших товарищей, которые этим занимаются в регионах и муниципалитетах", - заявил он. Председатель партии добавил, что применение механизма государственно-частного партнерства в этой сфере, разработка типовых документов - это все то, что нужно делать.

"Давайте это поддержим тоже", - заключил Медведев.