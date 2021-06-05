{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поддержал идею расширить программу очистки берегов малых рек и озер на всю страну

Председатель "Единой России" также напомнил об экологической программе очистки Волги, назвав ее реализацию непростым занятием, потому что "там то в одном месте полыхнет, то в другом возникнут проблемы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею масштабировать программу очистки берегов малых рек и озер на всю страну. С таким предложением выступил один из участников стратегической сессии партии по вопросам экологии.

"Я думаю, что в принципе мы должны эту программу масштабировать, потому что все большие реки начинаются с малых", - сказал он.

Медведев отметил, что пока усилия государства сконцентрированы на том, что связано с крупными реками, потому что Россия - богатая на водные ресурсы страна, "а с другой стороны, денег на все пока тоже не запланировано".

Он напомнил об экологической программе очистки реки Волги, назвав ее реализацию непростым занятием, потому что "там то в одном месте полыхнет, то в другом возникнут проблемы". "Но у нас еще огромное количество водных бассейнов вообще не охвачено, не говоря уже о притоках, малых реках. Давайте тоже будем двигаться в этом направлении, зафиксируем это в своем программном документе", - заключил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Глава Росатома сообщил о готовности проекта рекультивации полигона "Красный Бор"
По словам Алексея Лихачева, проект одобрили ученые, но понадобится еще несколько месяцев на получение разрешений от Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Главгосэкспертизы до старта его реализации
Читать полностью