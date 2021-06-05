Медведев поддержал идею расширить программу очистки берегов малых рек и озер на всю страну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею масштабировать программу очистки берегов малых рек и озер на всю страну. С таким предложением выступил один из участников стратегической сессии партии по вопросам экологии.

"Я думаю, что в принципе мы должны эту программу масштабировать, потому что все большие реки начинаются с малых", - сказал он.

Медведев отметил, что пока усилия государства сконцентрированы на том, что связано с крупными реками, потому что Россия - богатая на водные ресурсы страна, "а с другой стороны, денег на все пока тоже не запланировано".

Он напомнил об экологической программе очистки реки Волги, назвав ее реализацию непростым занятием, потому что "там то в одном месте полыхнет, то в другом возникнут проблемы". "Но у нас еще огромное количество водных бассейнов вообще не охвачено, не говоря уже о притоках, малых реках. Давайте тоже будем двигаться в этом направлении, зафиксируем это в своем программном документе", - заключил Медведев.