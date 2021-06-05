Глава Росатома сообщил о готовности проекта рекультивации полигона "Красный Бор"

КРАСНЫЙ БОР /Ленинградская область/, 5 июня. /ТАСС/. Проект комплексной рекультивации полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, включающий переработку содержимого открытых карт, готов, он одобрен учеными. В настоящий момент проект проходит официальное утверждение, сообщил в субботу на выездном совещании на полигоне глава Росатома Алексей Лихачев.

"Нужно несколько месяцев на получение всех официальных разрешений - Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы. Проект готов, учеными одобрен, идут общественные слушания и идет официальное его утверждение у регулятора", - сказал он.

Выездное совещание провел председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил важность учета мнения жителей о проекте. "Нужно рассказать обо всем очень откровенно, чтобы люди понимали, во что это превратится, насколько это будет лучше, чище чем то, что есть сейчас", - сказал Медведев. По его словам, по сравнению с тем, как полигон выглядел до начала работ по рекультивации, его нынешнее состояние - это "революция".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил на совещании об инициативе разместить на месте полигона после его полной рекультивации технопарк по переработке строительных отходов от разбора зданий. Медведев отметил, что такое решение принесло бы пользу.

Одним из важнейших этапов рекультивации полигона является переработка жидких органических и неорганических отходов из открытых карт. В настоящее время на полигоне работает пилотная установка по переработке, результаты ее работы контролирует Росприроднадзор. "Прежде чем приступить к серийному созданию промышленной установки, создали опытный образец, но он работает в боевом режиме", - отметил Лихачев.

Ранее в субботу "Единая Россия" провела стратегическую сессию, посвященную вопросам экологии, мероприятие прошло в Усадьбе Марьино в Ленинградской области. Эксперты, победители предварительного голосования партии, волонтеры, представители профильных министерств и ведомств обсудили предложения в блок "Экология" предвыборной программы единороссов на выборах в Госдуму.

О полигоне

Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн т отходов различных классов опасности.

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых по федеральному проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Работы предполагается выполнить к 2024 году. Непосредственно рекультивация "Красного Бора" может начаться уже в конце 2021 года, стоимость работ оценивается более чем в 10 млрд рублей.