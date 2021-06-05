В Словакии вакцинация "Спутником V" начнется 7 июня

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Вакцинация жителей Словакии российской вакциной против коронавируса "Спутник V" начнется 7 июня и будет проводиться в регионах страны поочередно, начиная с Братиславского края. Об этом сообщили ТАСС в субботу в министерстве здравоохранения республики.

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"Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии 7 июня и будет проходить поэтапно, - отметили в Минздраве. - В понедельник, первый день вакцинации, прививки российским препаратом начнут делать в Братиславском (Западная Словакия) и Жилинском краях (север республики), во вторник подключатся Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг - Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия). В следующие выходные к вакцинации приступят в остальных краях Словакии".

Прививки "Спутником V", как ранее информировал Минздрав Словакии, будет можно получить в Братиславе, городах Лученец (Центральная Словакия), Нове-Замки (запад страны), Михаловце (восток Словакии), Гуменне (восток Словакии), Бойнице (запад республики), Пиештяны (Западная Словакия) и Жилина (север Словакии).

Словакия со вторника начала онлайн-регистрацию желающих привиться российской вакциной. Она проводится на сайте korona.gov.sk. Вакцинироваться смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В Словакии вакцинация от коронавируса началась 26 декабря 2020 года. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna, Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.