В Ленобласти на месте молитвы Александра Невского перед битвой к сентябрю появится парк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Парк в честь Александра Невского появится к сентябрю в Ленинградской области на месте, где князь молился перед битвой со шведами в 1240 году. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко после открытия памятника императору Александру III в Гатчине.

"В сентябре будет реализован проект на месте, где молился Александр Невский. В районе города Никольское", - сказал он.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Ранее сообщалось, что на месте молитвы планируется создать сквер в форме креста, внутри которого будет установлен бронзовый памятник Невскому, часовня, а в углах креста будут стоять копии храмов, связанных с его жизнью и подвигами. Объекты будут возводиться поэтапно.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.