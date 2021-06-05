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Единороссы не поддерживают идею об отмене выплаты маткапитала для части россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предложил отменить выплату материнского капитала для граждан, чей доход выше 5 млн рублей в год
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме не поддерживают предложение своего коллеги депутата Анатолия Аксакова ("Справедливая Россия") об отмене выплаты материнского капитала для некоторых россиян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев в субботу.

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"Мы не поддерживаем эту идею", - отметил Исаев.

По его словам, такое ограничение может усложнить жизнь всех молодых семей с детьми. "Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн рублей? А вот декларации о доходах при введении такого ограничения сдавать придется всем", - подчеркнул Исаев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков предложил отменить выплату материнского капитала для части россиян. "Если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тыс. рублей, или предоставлять какие-то льготы связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы", - отметил он в разговоре с Ura.ru. По его мнению, льготы можно было бы отменить для граждан, чей доход выше 5 млн рублей в год.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичАксаков, Анатолий Геннадьевич
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