В СФ считают, что россияне с большим доходом сами должны решать, нужен ли им маткапитал

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Граждане РФ с большим годовым доходом сами должны принимать решение, нужен ли им материнский капитал, данный вопрос не нужно решать административным путем, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

на что можно и нельзя тратить маткапитал

Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью порталу Ura.ru высказал позицию, что в России можно отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, по аналогии с прогрессивной шкалой налогоообложения.

"Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путем, а люди сами принимали решение. При 5 млн рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи", - сказал сенатор.

Кроме того, по его словам, при годовой зарплате в 5 млн рублей пенсия будет все равно небольшой, "так устроена пенсионная система". "Я думаю, что люди с большим годовым доходом сами не пойдут оформлять материнский капитал или отложат его на накопительную пенсию, или потратят на учебу детей, что было бы правильно", - подчеркнул Рязанский.