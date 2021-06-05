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В СФ считают, что россияне с большим доходом сами должны решать, нужен ли им маткапитал

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что в России можно отменить маткапитал для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Граждане РФ с большим годовым доходом сами должны принимать решение, нужен ли им материнский капитал, данный вопрос не нужно решать административным путем, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью порталу Ura.ru высказал позицию, что в России можно отменить ряд государственных льгот, в том числе маткапитал, для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, по аналогии с прогрессивной шкалой налогоообложения.

"Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путем, а люди сами принимали решение. При 5 млн рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи", - сказал сенатор.

Кроме того, по его словам, при годовой зарплате в 5 млн рублей пенсия будет все равно небольшой, "так устроена пенсионная система". "Я думаю, что люди с большим годовым доходом сами не пойдут оформлять материнский капитал или отложат его на накопительную пенсию, или потратят на учебу детей, что было бы правильно", - подчеркнул Рязанский.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичРязанский, Валерий Владимирович
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