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Пандемия COVID-19

В Молдавии зарегистрировали самое низкое за 2021 год число случаев заражения коронавирусом

По данным министерства здравоохранения республики, из 5361 теста только 30 дали положительный результат

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Минимальный суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за текущий год зарегистрирован в Молдавии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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По данным ведомства, в субботу из 5361 теста на коронавирус только 30 дали положительный результат (0,6%). В субботу от осложнений после заражения умерли три человека, всего в больницах находятся 305 пациентов с коронавирусом, в тяжелом состоянии - 60, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первый случай заражения коронавирусом в Молдавии был зарегистрирован 7 марта прошлого года с тех пор здесь выявили свыше 255 432 тыс. инфицированных (7,3% населения), из них 248 013 человек вылечились, а 6 132 пациента умерли от осложнений.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране отменены почти все действовавшие ранее карантинные ограничения. Тем не менее жителей республики обязали носить маски в помещениях и общественном транспорте. Ограничения на проведение массовых мероприятия теперь носят рекомендательный характер, а принимать решение о переходе на дистанционный режим обучения или работы отныне могут региональные власти.

Кампания по вакцинации населения началась в Молдавии 2 марта. В ходе первого и второго этапов прививки могли сделать врачи, а также люди со слабым здоровьем или пожилого возраста. В мае стартовал третий этап, в ходе которого существенно расширен круг людей, которые могут сделать прививку. В республике имеется более 500 тыс. доз вакцины, которая поступила в качестве гуманитарной помощи. На соответствующие обращения молдавских властей отозвалась Россия, Румыния, Китай, а также другие страны и организации.

Теги
МолдавияПандемия COVID-19
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