Кратковременные ливни и грозы ожидаются до конца недели на юге России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дожди с грозами ожидаются на юге России до конца текущей недели, при этом температура воздуха будет ниже климатической нормы на несколько градусов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Характер погоды на Юге России на этой неделе будет обусловлен заполняющимся циклоном, она ожидается облачной с прояснениями. Практически ежедневно во второй половине дня и вечером повсюду будут идти дожди с грозами, в некоторых регионах не исключен град. При этом температура воздуха ожидается близкой к климатической норме или ниже нормы на 1-3 градуса", - сказал он.

В Краснодаре температура воздуха до конца недели не превысит 23-25 градусов, пройдут кратковременные дожди и грозы. В Сочи со вторника без существенных осадков, дожди будут временами идти только в горах курорта. В Ростове-на-Дону температура прогнозируется в пределах 20-23 градуса, в четверг - до 25 градусов, ежедневные дожди.

В Волгограде на неделе при дождливой погоде воздух прогреется до 23-25 градусов, в пятницу возможны сильные грозы. В Ставрополе также дождливо, температура в пределах 22-24 градусов. В Ялте всю неделю сохранятся послеполуденные дожди, до 20-22 градусов, к выходным - до 25 градусов. В Нальчике и Владикавказе из-за горной местности до конца недели большая вероятность грозовых дождей, града.

Температура морской воды в районе Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска на неделе составит от 18,5 до 19,5 градусов. Между Новороссийском и Анапой море будет прохладнее, в пределах 17-18 градусов. Вода в Азовском море в районе Ейска, Мариуполя, Таганрога прогреется до 21-23 градусов. В районе Керченского пролива - 21-22 градуса.

"А вот в Крыму вода в море будет существенно прохладнее: в районе Евпатории всего лишь 17 градусов, в районе Ялты - 16-17, в районе Феодосии - 18 градусов", - добавил Синенков.