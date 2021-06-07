Метро в Петербурге будет работать всю ночь после матча Россия - Бельгия 12 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Метро в Санкт-Петербурге будет работать без ночного перерыва с 12 на 13 июня, после матча Россия - Бельгия в рамках Евро-2020. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период позднего окончания футбольных матчей на стадионе "Газпром Арена" в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2020 в ночь с 12 на 13 июня Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что для пассажиров в ночь на 13 июня будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Девяткино", вестибюля 1 станции "Московская", вестибюля 2 станции "Невский проспект", вестибюля 2 станции "Проспект Славы", вестибюля 1 станции "Дунайская", вестибюлей станций: "Площадь Александра Невского - 2", "Достоевская", "Садовая".

Также в ночь на 13 июня в период с 2:00 до 4:30 приобрести жетоны можно будет только за наличный расчет в кассах станций, реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей осуществляться не будут. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам, банковским картам и жетонам.

Матч Россия - Бельгия чемпионата Европы пройдет 12 июня на "Газпром-Арене" в Петербурге, начало запланировано на 22:00. Это будет первая игра для российской сборной в рамках Евро-2020.

Чемпионат Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей турнира, из них две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал.