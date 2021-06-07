Власти Крыма прокомментировали поступление воды в регион с территории Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Поступление на Крымский полуостров воды сквозь разрушающуюся на Украине дамбу на Северо-Крымском канале вызывает опасения, поскольку она может быть загрязнена, считает депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

В воскресенье в украинских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода. Ранее ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН (Севастополь) фиксировали повышения концентрации радионуклидов в воде Северо-Крымского канала.

"В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится", - сказал Козенко журналистам в понедельник.

Он назвал разрушение дамбы "показательным для всей инфраструктуры Украины".