Весна 2021 года стала самой холодной в Европе за восемь лет

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Прошедшая весна стала самой холодной в Европе за последние восемь лет, несмотря на то что в мае мировая температура превзошла средние показатели за минувшие десятилетия. Об этом говорится в сообщении европейской программы спутникового мониторинга Copernicus, опубликованном в понедельник на сайте организации.

"Средняя температура весной в Европе была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений аналогичного периода 1991-2020 годов, таким образом, это самая холодная весна в Европе с 2013 года", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что средняя мировая температура в мае 2021 года была на 0,26 градуса Цельсия выше, чем показатель за тот же месяц 1991-2020 годов. Тем не менее в Европе температура воздуха в последнем весеннем месяце текущего года была на 0,46 градуса ниже среднего уровня 1991-2020 годов.

Уточняется, что майские температуры ниже средних значений наблюдались также в южной и центральной частях Соединенных Штатов, в некоторых регионах на севере Канады, в южной и центральной частях Африки, на большей части территории Индии, а также на востоке России и в восточной части Антарктиды.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, сообщила о завершении продолжавшегося с октября прошлого года природного явления Ла-Нинья, связанного с масштабным охлаждением поверхности Тихого океана в его центральной и восточной частях. Таким образом, по прогнозам ВМО, температура воздуха в Северном полушарии, включая северные регионы Азии, с июня по август ожидается выше средних значений периода 1993-2009 годов, который принят за базовый.

Речь идет, в частности, о западных районах Северной Америки и крайнем севере Азии, районах Центральной и Восточной Азии, Аравийском полуострове и северной части Карибского бассейна. В то же время север Западной Европы, юг Азии и север Южной Америки, по прогнозам, станут исключением из тенденции к повышению температуры. Вероятность такого сценария эксперты оценивают в 78% для июня и июля и в 55% для августа.